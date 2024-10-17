Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) заявил, что удалит свои треки, в которых есть упоминание наркотиков, со стриминговых площадок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В социальных сетях Техник заявил, что «наркотики — это зло». Музыкант добавил, что испытал это на себе, однако «исправился». Своим подписчикам он посоветовал заниматься «спортом, футболом, хоккеем, шахматами и семьей».

Напомним, что рэпер известен своим эпатажным поведением, а в треках регулярно упоминал запрещенные вещества. В 2008 году он был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в хранении и распространении наркотиков, а в 2020 году попал в тюрьму за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения.

Также Техник несколько раз оказывался в реабилитационных центрах. Первый раз близкие насильно отправили Ивлева в подобное учреждение в 2021 году, откуда он вышел спустя два месяца. В конце 2022 года он впал в кому, после чего музыканта снова отправили в рехаб.

В июле 2024 года рэпер не пришел на свой концерт в Казани и убегал от организаторов по городу. После этого выступление Техника также отменили в Челябинске.