Украинская певица высказалась об уехавшей из России Пугачевой

Переехавшая в Россию народная артистка Украины, певица Таисия Повалий высказалась об отъезде эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой из России. Lenta.ru

Повалий считает, что каждый выбирает себе дорогу. Она назвала Пугачеву заслуженным человеком, который сам может выбрать, где жить. «Если она так посчитала, мы не можем ее судить. Это ее выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл. Каждый человек идет по дороге, которую ему Господь подсказывает», — поделилась артистка. Газета.Ru

Сейчас общение с Аллой Борисовной певица не поддерживает. Не исключено, что связано это с разными политическими взглядами. Passion.ru