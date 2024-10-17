Шуфутинский отказывается выходить на пенсию

Известный российский шансонье Михаил Шуфутинский, несмотря на возраст и солидный статус прадеда, отказывается выходить на пенсию. 76-летний певец гордится тем, что является "действующим артистом российской эстрады".

Музыкант удивился вопросу журналистов NEWS.RU, касающемуся размера пенсии артиста. "Пенсия? Я не получаю пенсию, нет. Я не пенсионер", - заявил Михаил Шуфутинский.

Артист активно дает концерты (и может спеть "Третье сентября" три раза за одно выступление!), снимается в сериалах и шоу, а также регулярно повышает свой гонорар за выступление.