Невестка Наташи Королевой из Новокузнецка объяснила свой уход из стриптиза

Уроженка Кузбасса Мелисса Валынкина, которая вышла замуж за сына Наташи Королевой, рассказала о своем уходе из стриптиза.

Невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина в своих соцсетях опровергла информацию, озвученную на телевизионном шоу "Прямой эфир".

Гости студии предположили, что девушка ушла из стриптиза, чтобы получить квартиру в Москве от родителей Архипа Глушко. Мелисса рассказала, что бросила работу в стриптиз-клубе достаточно давно по собственному желанию.

– Меня никто не заставлял, и никто условий никаких не ставил, – заявила девушка.

Невестка Наташи Королевой рассказал, что решила вновь заняться визажем, которым интересовалась и раньше. Так, когда она жила в Новокузнецке, то посещала курсы по макияжу. Квартиру же отец Архипа Сергей Глушко подарил молодым гораздо позже. Недвижимость стала свадебным подарком.

Мелисса добавила, что не знает людей, которые находились на шоу.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в августе 2024 года в Санкт-Петербурге состоялась свадьба сына Наташи Королевой и Сергея Глушко. Избранницей молодого человека стала бывшая новокузнечанка, которая раньше танцевала в стриптиз-клубах.