Киркоров опроверг слова хирурга Хайдарова о накачанных с помощью пластики руках

Эстрадный певец Филипп Киркоров опроверг слова звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова о накачанных с помощью пластики руках. Комментарий артиста приводит издание NEWS.ru.

На гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025» 57-летний поп-исполнитель заявил журналистам, что поддерживает форму регулярными занятиями спортом, а Хайдаров лишь помог ему скорректировать недостатки и избавиться от лишнего веса.

«Труд, физкультура, спорт, четыре часа в день, дорожки, плавание. Но без Тимура, без его волшебных рук вряд ли бы получилось сделать за такие короткие сроки. Все лишнее убрал Тимур, а все остальное, что придает моему телу форму и красоту, — это уже труд», — отметил артист.

Ранее Хайдаров заявил, что накачанные руки Киркорова — это результат пластической операции.