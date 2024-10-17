Ургант озвучил гонорар за книгу с пустыми страницами

Телеведущий Иван Ургант сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что заработал на продаже книги «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами 3,5 млн рублей. Шоумен поблагодарил поклонников за такую любовь к печатному слову.

© соцсети

Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее к полуслову, — написал Ургант.

Шоумен уточнил, что всего было распродано пять тысяч экземпляров. Ургант отметил, что все средства, вырученные за книгу, он передаст детскому хоспису «Дом с маяком».

Книга «Припухлые железы жизни» состоит из оглавления и обложки, на которой изобразили сфинкса с лицом Урганта. Внутри — абсолютно пустые страницы.

Ранее Иван Ургант иронично заявил, что несмотря на отсутствие текста, его книга «захватывает», когда ее начинаешь листать. Также шоумен признавался, что название книги — это отсылка к стихотворению Осипа Мандельштама «Ленинград».

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Познер вернулся на Первый канал с авторской программой «Турецкая тетрадь». Он рассказал, что проект представляет собой восьмисерийный фильм о Турции с субъективным взглядом журналиста на прошлое и настоящее страны. Премьера фильма состоялась 14 октября.