В России выступили против регистрации бренда Shaman

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к главе Роспатента Юрию Зубову с просьбой отказать певцу Shaman (Ярослав Дронов) в регистрации торгового знака «Я русский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.

12 октября Дронов подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков. Согласно перечню товаров и услуг, под названием «Я русский» музыкант собирается выпускать алкоголь, парфюмерию, различные косметические средства.

«Ветераны России» считают, что подобный товарный знак затрагивает не только правовые аспекты, но и «ценности, важные для каждого гражданина России». Общественники уверены, что в вопросах, которые касаются национальной идентичности людей, требуется «внимательное и ответственное отношение».

«Использование выражения "Я русский" в бизнес-целях, по нашему мнению, противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа», — заявили в организации.

Ранее представитель пресс-службы Дронова Антон Коробков-Землянский заявил, что певец решил зарегистрировать товарный знак в первую очередь для защиты бренда, которым стала его песня. Он отметил, что на маркетплейсах имеется множество товаров невысокого качества, которые не имеют отношения к Shaman.