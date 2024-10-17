Певец Ярослав Дронов (выступает под псевдонимом SHAMAN) прокомментировал сообщения о планах получить права на бренд "Я русский".

"Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации", - пояснил певец.

Артист подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда "Я русский". При этом один из патентов позволит производить и продавать под этим брендом алкогольные напитки, второй - производить и продавать широкий ассортимент товаров и даже организовывать шоу-программы, концерты, записывать и транслировать музыку и видео.

По словам певца, к нему часто обращаются с предложениями выпускать различную продукцию под этим брендом, а зачастую делают это и без его согласия.

"На маркетплейсах сейчас масса всякого низкокачественного ширпотреба с моим изображением. Для того, чтобы иметь возможность разрешать или не разрешать использовать название моей песни на товарах, необходимо зарегистрировать товарный знак", - пояснил он в посте во "ВКонтакте".

SHAMAN особо подчеркнул, что хочет "иметь возможность защитить свои права" и не более того.