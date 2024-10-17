Расследование по делу Шона Комбса (настоящее имя P.Diddy), по официальным данным, продлится до мая 2025 года, а с учетом количества исков не исключено, что еще дольше. На данный момент количество жертв артиста перевалило за 120 — некоторые из них выступили с обвинениями анонимно.

Адвокаты продюсера, пишет Daily Mail, попросили судью раскрыть личности истцов, чтобы защита могла «лучше подготовиться к разбирательству». В письме указано, что дело Дидди «уникально» из-за его «статуса знаменитости и богача», и жертвы выдвинули «ложные и откровенно абсурдные» обвинения явно для того, чтобы нажиться. По мнению адвокатов, такие люди мешают правосудию и портят репутацию артиста.

Легко догадаться, что не все так прозрачно. Источник, близкий к расследованию, раскрыл, что команда артиста настаивает на раскрытии имен, чтобы публично опозорить истцов. Материалы уголовного дела, по словам инсайдера, находятся в открытом доступе. С учетом того, какие ужасы рассказывают жертвы Дидди (и, на минуточку, не скрывают имен), опозорен, скорее, он.

Напомним, что задержанию P.Diddy предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной и других жертв в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки.