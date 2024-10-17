"СтарХит": актер Стас Ярушин стал отцом в третий раз

Актер и музыкант Стас Ярушин стал отцом в третий раз. Об этом сообщает издание "СтарХит". По данным издания, у Ярушина родилась дочь две недели назад. Ярушин был женат дважды. С 2008 по 2009 год он находился в браке с Полиной Бисеровой. В 2011-м актер сыграл свадьбу с преподавательницей по танцам Аленой. Через год у них появилась на свет дочь Стефания. В 2014-м у артиста родился сын Ярослав. Стас Ярушин известен по роли Антона Мартынова в сериалах "Универ", "Универ. Новая общага" и "Универ. 10 лет спустя". В его фильмографии более 20 работ. Он играл в таких проектах, как "Красный 5", "Zомбоящик", "Слава богу, ты пришел!". В 2016 году Ярушин начал музыкальную карьеру, выпустив дебютный альбом "Об этом". Сейчас артист ведет свою программу МУЗLOFT. Он также принимал участие в шоу "Звезды в Африке", "Аватар", "Маска". В сентябре Ярушин рассказал о своей песне, претендующей на американскую музыкальную премию "Грэмми". Рассмотрение на номинацию он считает большим шагом вперед для себя.