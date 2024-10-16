Shaman резко ответил Собчак и Милонову из-за водки «Я русский»

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в своем Telegram-канале резко ответил на критику его бренда водки под названием «Я русский».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что артист подал документы на регистрацию бренда «Я русский» по некоторым категориям товаров. Сведения о решении певца вызвали возмущение у депутата Виталия Милонова и журналиста Ксении Собчак.

Shaman подтвердил, что подал документы. Он добавил, что предпринял это, в первую очередь, для защиты своей репутации.

«Ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием «Я русский». Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения», — подчеркнул Дронов.

Певец напомнил, что для того, чтобы иметь возможность разрешать или не разрешать использовать название песни на товарах, необходимо зарегистрировать товарный знак.

В Госдуме оценили регистрацию товарного знака Shaman

По его словам, на маркетплейсах сейчас масса всякого низкокачественного ширпотреба с его изображением. Он добавил, что не имеет к ним отношения.

«И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь», — подчеркнул Shaman.

Исполнитель резюмировал, что просто желает защитить свои права.