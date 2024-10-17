Шуфутинский заявил, что не получает пенсию

Певец Михаил Шуфутинский признался в беседе с NEWS.ru, что не получает пенсию.

Шуфутинский отметил, что не является пенсионером. Он назвал себя действующим рабочим артистом российской эстрады.

В сентябре Шуфутинский признался, что песня «Третье сентября» занимает очень важное место в его жизни. Шансонье заявил, что композицию полюбил не только он, но и другие. По словам артиста, песне уже более 30 лет, а она до сих пор «живет в людях, народе». Шансонье поддержал мемы, посвященные «Третьему сентября» в сети.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

По словам Шуфутинского, песня Вячеслава Добрынина «Не сыпь мне соль на рану» вдохновила Игоря Николаева на припев композиции «Третье сентября».