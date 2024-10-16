Хип-хоп-артистка 070 Shake анонсировала альбом Petrichor

Хип-хоп-артистка 070 Shake объявила дату выхода новой пластинки под названием Petrichor. Лонгплей увидит свет 15 ноября.

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Исполнительница также опубликовала в соцсетях черно-белую обложку релиза с изображением глаза и уха и выпустила заглавный сингл Winter Baby / New Jersey Blues. Трек дополнен клипом, в котором снялась актриса Лили-Роуз Депп, известная по прошлогоднему провальному сериалу «Кумир» (2023). Одним из продюсеров песни стал соавтор Гарри Стайлса Тайлер Джонсон.

Предыдущий полноформатник 070 Shake «You Can't Kill Me» увидел свет в 2022 году.