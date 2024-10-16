В России отреагировали на регистрацию певцом Shaman бренда «Я русский»

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале в шуточной манере обратилась к «дружинникам, активистам, комсоргам и старостам» с просьбой отреагировать на намерение певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) зарегистрировать марку водки с названием «Я русский». Она отметила комичность ситуации и задалась вопросом, каким человеком артист видит настоящего гражданина России.

Друзья... соратники... родные мои... Случилось страшное. Шаман будет спаивать народ под свои песни. Такого русского, значит, видит Ярослав в Год семьи? Разведенного? Торгующего водкой? Где честь? Где совесть? Где национальная гордость? — написала Собчак.

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Артист Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Согласно данным Роспатента, товарные знаки регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №3, 9, 14, 18, 29–33, 35, 38, 41, 42 и 43, что позволяет под первым брендом производить и продавать водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром, джин и другие алкогольные напитки.

Под вторым аналогичным брендом можно будет производить и продавать ароматизаторы воздуха, гели для волос, шампуни, пену для ванн, мыло, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду, блестки для ногтей, секс-игрушки, секс-куклы и приборы для сексуальной активности, а также различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, а также заниматься огородничеством. Кроме того, под этим брендом можно будет организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео.

По информации Роспатента, заявку подал индивидуальный предприниматель из Москвы Дронов Ярослав Юрьевич.

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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, готовится зарегистрировать собственный бренд «Я русский». Эту информацию «Ленте.ру» подтвердил представитель певца Антон Коробков-Землянский.

«Подтверждаю», — сказал он, не приведя других подробностей.

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Регистрация товарного знака «Я русский» певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) может оказаться социальной провокацией, заявил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что это может быть просто проверкой общественного мнения, а не серьезной затеей.

Сомневаюсь, что это будет осуществлено. Мне кажется, это какая-то проверка общественного мнения. Вброс, чтобы проверить, как люди отнесутся к этому. Не думаю, что это серьезная затея, — пояснил Соседов.

По словам критика, если артист действительно собрался регистрировать товарный знак, с большой вероятностью монетизировать успех ему посоветовали покровители. Эксперт уточнил, что это может оказаться идеей не самого певца, а тех, кто за ним стоит. По его мнению, за SHAMAN стоят мощные и влиятельные люди, иначе вряд ли он сумел бы достичь такого успеха.

SHAMAN талантливый, но таких певцов, как он, много, это не Муслим Магомаев. За ним стоят силы, и кто-то, кто управляет SHAMAN, его покровители, пришел к решению, что нужно монетизировать успех артиста. Кто-то хочет на этом заработать, и не сам SHAMAN. Он, безусловно, что-то получит с этого, если продажи пойдут, но не он снимет основные сливки, — добавил Соседов.

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Заявка певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский» может оказаться пиар-ходом, заявил бренд-стратег Александр Дяченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что с предпринимательской точки зрения такое решение вполне оправданно. По его словам, в любом случае SHAMAN уже в выигрыше, даже если не сможет зарегистрировать товарный знак.

С предпринимательской точки зрения такое решение певца вполне оправданно. Подача патента на регистрацию товарного знака — это еще не сама регистрация. Есть большая вероятность того, что такой знак запретят к регистрации, а сама процедура окажется лишь пиар-ходом исполнителя для очередного попадания в заголовки СМИ. В любом случае SHAMAN уже в выигрыше, — пояснил бренд-стратег.

По словам эксперта, лозунг «Я русский» уже давно закрепился за исполнителем благодаря популярности одноименной песни. Кроме того, уточнил Дяченко, любой деятель культуры рано или поздно запускает продажу собственного мерча. Бренд-стратег обратил внимание, что на волне современной информационной повестки SHAMAN может найти аудиторию на товары под собственным брендом.

На волне современной информационной повестки и роста уровня патриотизма в стране товары бренда «Я русский» при правильной работе маркетинговой команды имеют все шансы найти свою целевую аудиторию покупателей даже среди тех, кто не слушает творчество SHAMAN, — добавил Дяченко.

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против монетизации фразы «Я русский», заявив, что «патриотические тренды» не должны становиться товарными знаками. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее проект «РБК Вино» сообщил, что певец Shaman (Ярослав Дронов) подал две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», под которым можно было бы выпускать алкогольные напитки, снеки, косметическую продукцию и другие товары. Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский заявил, что заявка была подана, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman «Я русский» в качестве бренда.

По словам пресс-секретаря, такие попытки уже предпринимались. Коробков-Землянский подчеркнул, что о выпуске какой-либо продукции под этим брендом «пока говорить рано». Комментируя эти новости, Хамзаев заявил, что Роспатент не должен регистрировать товарный знак «Я русский».

«Никому нельзя монетизировать патриотические тренды, тем более, когда речь идет о привязывании популярного «Я русский» к алкоголю, игрушкам для взрослых и прочему», - заявил депутат.

Патриотизм певца SHAMAN (Ярослав Дронов) не является образцовым, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий призвал запретить исполнителю регистрировать товарный знак «Я русский».

Он может попытаться сделать водку, антирусский напиток, антинациональный, который является ядом для русского населения. То есть пытается спаивать население, используя какие-то национальные слова. Запретить надо, запретить, — высказался Милонов.

Депутат уточнил, что настоящими патриотами являются бойцы, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. По мнению парламентария, исполнение песни «Я русский» не делает человека патриотом.

Патриотизм Ярослава Дронова не является образцом патриотизма. Десятки, сотни тысяч наших бойцов, которые сейчас в ДНР, вот они патриоты. А петь «Я русский» в облегающих лосинах — это не значит быть патриотом, — заявил Милонов.

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Репутация заслуженного артиста России Шамана (Ярослав Дронов) испортится из-за регистрации товарных знаков «Я русский» в том числе для производства и продажи алкогольных напитков, сказал в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По данным Роспатента, товарные знаки поданы для регистрации по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг. Это позволяет использовать первый товарный знак для продажи и производства алкогольных напитков. Второй товарный знак может быть использован в том числе для продажи и производства ароматизаторов воздуха, декоративной и уходовой косметики, а также приборов для сексуальной активности. Делягин отметил, формальных нарушений при регистрации товарных знаков под таким брендом нет, однако они «противоречат ценностям».

«Я считаю, что русский, значит, трезвый. Продажа водки под торговой маркой «Я русский» не противоречит закону, но противоречит ценностям и здравому смыслу. Думаю, эта история подорвет репутацию самого Шамана. Формальных нарушений здесь нет, ведь у нас нельзя использовать символы государства при регистрации товарного знака», - сказал собеседник НСН.

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