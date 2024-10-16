Анита Цой прокомментировала блокировку счетов своей компании

Певица Анита Цой впервые прокомментировала ситуацию с заблокированными счетами своей компании «Фудстар». Ее слова передает издание «Московский комсомолец».

Как сообщила артистка, она не ощутила каких-либо проблем из-за ситуации с налоговой.

«Не знаю, что случилось, могу только сказать, что сейчас все хорошо работает, вот мы уже на презентации "Цойкиных рецептов". Конечно, бывают всякие ситуации в жизни. Однако я не ощутила на себе какого-либо дискомфорта», — призналась Цой.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета компании артистки, занимающейся производством консервированной продукции. По информации источника, причиной стало отсутствие налоговой декларации.