На цифровых площадках появился видеоклип на трек Децла "У всех на виду". Текст песни можно считать пророческим.

Сама песня была опубликована летом.

"Мы не знаем, когда был написан трек Децла "У всех на виду" и почему он не вышел при жизни. Он был найден на одной из флешек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен", - сообщалось на официальной странице артиста в социальных сетях.

Релиз трека состоялся спустя пять лет после смерти музыканта - в преддверии дня рождения рэпера отец Кирилла Толмацкого принял решение выпустить его на всех музыкальных площадках.

"Сингл возвращается таким, каким, наверное, хотел его видеть Кирилл", - уточнялось в соцсетях.

Кирилл Толмацкий умер в ночь с на 3 февраля 2019 года после выступления в Ижевске от остановки сердца - в 35 лет.