В Госдуме оценили регистрацию товарного знака Shaman

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против монетизации фразы «Я русский», заявив, что «патриотические тренды» не должны становиться товарными знаками. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее проект «РБК Вино» сообщил, что певец Shaman (Ярослав Дронов) подал две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», под которым можно было бы выпускать алкогольные напитки, снеки, косметическую продукцию и другие товары. Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский заявил, что заявка была подана, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman «Я русский» в качестве бренда.

По словам пресс-секретаря, такие попытки уже предпринимались. Коробков-Землянский подчеркнул, что о выпуске какой-либо продукции под этим брендом «пока говорить рано». Комментируя эти новости, Хамзаев заявил, что Роспатент не должен регистрировать товарный знак «Я русский».