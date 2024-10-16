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Анита Цой ответила на слухи о блокировке счетов ее фирмы

Певица Анита Цой заявила, что «не ощутила на себе никакого дискомфорта» на фоне слухов о блокировке счетов ее компании, выпускающей домашние соленья. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

Анита Цой ответила на слухи о блокировке счетов ее фирмы
© РИА Новости

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что налоговая приостановила операции по счетам компании, выпускающей соленья по рецептам певицы. Утверждалось, что компания не предоставила налоговую декларацию вовремя. 

«Московский комсомолец» взял у Цой комментарий на дегустации ее солений и компотов. Певица подчеркнула, что «не знает, что случилось», и заверила, что «все хорошо работает». 

«Сегодня вот мы уже на презентации «Цойкиных рецептов». Безусловно, бывают разные ситуации в жизни, но я не ощутила на себе никакого дискомфорта», - заявила Цой.