Дима Билан рассказал, что спрятался перед своим первым выступлением

Поп-исполнитель Дима Билан вспомнил свое самое первое выступление. Музыкант должен был исполнить композицию «Не тревожь мне душу, скрипка» Валерия Меладзе на конкурсе в Нальчике. Артист так разволновался, что убежал перед своим номером.

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«Я спрятался, меня искали очень долго. Потому что уже понимал, что профессия такая себе, непростая. Но меня нашли, сделали массаж пальцев, говорили: "Успокойся". И я вышел и спел», — вспомнил артист на «Музыкастинге 7.0» от «Нового Радио».

Ранее Дима Билан заявил, что отказал в совместной песне Леди Гаге.