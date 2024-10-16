Джареду Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России

Российские организаторы начали переговоры с музыкантом Джаредом Лето о возможности дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Одно выступление лидера группы Thirty Seconds to Mars может обойтись в 100 млн рублей, пишет Telegram-канал Shot.

Ранее Лето, лидер группы Thirty Seconds to Mars и обладатель премии «Оскар», выступил в Белграде в рамках мирового тура. Во время концерта он спросил, сколько в зале зрителей из Сербии, а сколько - из России. Оказалось, что россиян гораздо больше. После чего Лето заявил, что он и его команда скучают по российским зрителям и пообещал, что, «когда все проблемы закончатся», приехать и дать концерты в Санкт-Петербурге и в Москве.

По данным источников Shot, Джаред Лето с легкостью бы собрал столичную арену «Динамо» и сейчас ведутся переговоры о его выступлении в России в следующем году.

«Один большой концерт музыканта в РФ будет стоить скромный (на фоне других американских суперзвезд) 1 млн долларов (примерно 100 миллионов рублей). Кроме того, предстоит решить немало организационных моментов», - пояснили источники канала.

В частности, по данным издания, в райдер артиста включены отель с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара, большое количество охраны и приезд в город за день до концерта для прогулок и общения с местными жителями.

Ранее в МИД Украины назвали оскорбительным обещание музыканта Джареда Лето выступить в России после завершения украинского кризиса.