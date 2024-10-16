Что произошло с могилой Маслякова после нападения вандала

На днях стало известно о неприятном инциденте на могиле Александра Маслякова. Молодой москвич, находившийся в состоянии наркотического опьянения, устроил настоящий погром на месте захоронения. Он вырвал крест, раскидал цветы и сдвинул фотографии с их мест.

По данным источников, парень переживал смерть знаменитого ведущего особенно остро из-за психического расстройства. Сейчас он задержан и передан в руки правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Напомним, бессменный ведущий КВН, скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком легких. Знаменитость ушла из жизни в 82 года, оставив огромное культурное наследие.

До последних месяцев Масляков сохранял активность и бодрость, так что его уход стал шоком для поклонников и коллег. Похоронили ведущего на Новодевичьем кладбище в окружении родных и близких.

После инцидента место захоронения полностью восстановлено. На новых фотографиях в социальных сетях видно, что крест и снимки установлены ровно, а цветов стало еще больше, чем в день прощания. Могила телеведущего привлекает людей, которые ежедневно приходят выразить свое уважение и оставить цветы, подтверждая, что память о нем будет жить в сердцах многих поколений.