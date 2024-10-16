Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму ультиматум, который едва не привел к расставанию
Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут казаться идеальной парой, но даже у образцовой семьи есть свои скелеты в шкафу. Принцесса Уэльская выдвинула принцу ультиматум после его «неприемлемого» поведения на публике — пишет Mirror US со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл. Этот эпизод 2007 года едва не стал последней каплей и поводом к расставанию, однако принц, похоже, согласился на условия своей пассии.
Сообщается, что заметный перерыв в общении произошел, когда разгневанная Кейт заявила, что чувствует себя совершенно униженной, так как Уильям обращается с ней «как с половой тряпкой», а его беззаботное поведение, мол, сильно вредит ее имиджу. Причиной стало появление потенциального супруга в таблоидах: папарацци дважды подряд застукали будущего наследника престола за фривольным общением с женщинами в ночных клубах.
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«Она годами терпела, когда девушки набрасывались на ее парня, и какое-то время находила это забавным и даже лестным. Но после его недавнего поведения она выдвинула ему ультиматум и сказала, что каждый раз, когда он ведет себя подобным образом на публике, он вредит ее имиджу так же, как и своему собственному», — цитирует Николл слова подруги Кейт, которая предпочла остаться неизвестной.