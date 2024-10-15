Известный певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал публикации об увлечениях бывшей супруги, а также ответил своим критикам, пишет портал «СтарХит».

Ранее в СМИ появились материалы о том, что Елена Мартынова была замечена на концерте Валерии рядом с певцом Егором Кридом. Авторы утверждали, что они покинули концертную площадку вместе. Журналисты попросили исполнителя рассказать, что он думает о новом романе бывшей жены.

«Свободная женщина, может себе позволить», — коротко ответил Дронов.

Shaman подчеркнул, что мирно развелся с бывшей женой, не собирается обращаться в суд по разделу имущества. Он уточнил, что «просто взял два чемодана и поехал давать гастроли».

Свидетельство о разводе было выложено в интернет с тем, разъяснил музыкант, чтобы избежать лишних слухов и пересудов в СМИ. Он добавил, что многие пользователи раскритиковали его за это решение.

Исполнитель отметил, что он также теперь свободен и имеет право завести роман. Вместе с тем, он не пожелал рассказать, нашел ли новую девушку.

Напомним, Shaman сообщил о разводе с супругой 26 сентября. Он отметил, что расстался с Мартыновой без конфликтов и обид.