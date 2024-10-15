Умер уже третий участник легендарной российской группы

Не стало бас-гитариста легендарной карельской фолк-рок-группы Myllärit ("Мюллярит"). О смерти бас-гитариста коллектива Романа Ершихина сообщил в соцсети его экс-участник Андрей Хабонен.

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"Мюллярит" стало еще на одного меньше. Рома, жахни там на пятой струне!", - написал артист на своей странице в соцсети. Детали трагедии не уточняются.

Прощание с басистом состоится 21 октября в Петрозаводске.

Группа Myllärit была создана в начале 1990-х. В основу творчества коллектива легли традиционные финские и карельские мелодии, исполняли они и русскоязычные песни.

Роман Ершихин пришел на проект в 2001 году.

В мае 2010 года скончался основатель коллектива Александр Быкадоров, а в апреле 2016 года умер их соратник Лео Севец.