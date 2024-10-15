Лишенная гражданства Литвы балерина Илзе Лиепа высказала свое мнение на тему отношений стран Прибалтики с Россией. Народная артистка объяснила, чем вызвана агрессия Литвы, Латвии и Эстонии в адрес наших соотечественников.

По словам артистки, народы Прибалтики где-то глубоко в душе понимают, что многим обязаны России. Лиепа привела в пример пословицу: «Не делай добра — не получишь зла».

«Может быть, эти маленькие народы унижает вот это ощущение, что они так и остались бы хуторянами, [если бы не Россия]», — сказала она в разговоре с Абзацем.

Балерина отметила, что тяжелые времена были во всех странах, и Россию они не обошли стороной. Она напомнила про заслуги СССР, во времена которого в Литве, Латвии и Эстонии были построены заводы, фабрики, жилье. Родственники отца артистки до сих пор с ностальгией вспоминают эти времена.

«Только это „хорошо“ они связывают не с Россией, а с чем-то совершенно другим. Ну так было: мы жили так хорошо, а потом стало так трудно. А стало так трудно, когда они обратились лицом к Европейскому союзу», — говорит она.

Напомним, в марте Лиепа лишилась гражданства Литвы, полученного в 2000 году. Соответствующее решение принял президент балтийской республики Гитанас Науседа.