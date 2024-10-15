Роджер Тейлор сказал, что Queen могут выпустить новую музыку

Барабанщик Роджер Тейлор выразил надежду, что в будущем культовая группа Queen представит совершенно новые песни. Сейчас в состав коллектива кроме Тейлора входит гитарист Брайан Мэй. На гастролях с ними выступает вокалист Адам Ламберт.

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«Мы с Брайаном разговаривали на днях, и мы оба сказали, что, если мы чувствуем, что у нас есть хороший материал, почему бы и нет? Мы все еще можем играть. Мы все еще можем петь. Так что я не понимаю, почему бы и нет», — сказал Роджер Тейлор, пишут Music News.

В прошлом году Мэй поделился, что группа пробовала записать новую музыку с Ламбертом. По его словам, она должна стать чем-то особенным, чтобы ее можно было представить публике.

Последний студийный альбом Queen, в котором были использованы записи голоса Фредди Меркьюри, вышел в 1995 году. Фронтмен скончался до этого, в 1991-м.

Ранее стало известно, что группа продала свой музыкальный каталог Sony Music за миллиард долларов. Это стало самой дорогой сделкой такого рода в истории.