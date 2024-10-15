Названа дата выхода документального фильма о Megan Thee Stallion

В последний день октября состоится премьера картины об американской рэперше Megan Thee Stallion. Режиссером документалки стала Ннека Онуора, на счету которой премия «Эмми» за фильм о певице Лиззо.

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«Документальный фильм раскрывает самые уязвимые моменты жизни Меган, позволяя поклонникам познакомиться с настоящей Меган Пит», — говорится в описании к фильму Megan Thee Stallion: In Her Words (2024).

Онуора рассказала о работе с артисткой, пишет Pichfork.

В фильме действительно можно увидеть ее прекрасную и искреннюю натуру. Она защищает всех женщин, которые заслуживают того, чтобы их правда была услышана. Ннека Онуора режиссер

Премьера документальной картины состоится на платформе Prime Video.

Ранее Megan Thee Stallion опубликовала анонс своего нового проекта MEGAN: ACT TWO.