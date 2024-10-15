Kito Jempere выпустил альбом Part Time Chaos Part Time Calmness

Электронный музыкант Kito Jempere представил свой пятый полноформатный альбом Part Time Chaos Part Time Calmness. Это 17 разножанровых треков, в которых можно услышать интимную акустику из спальни артиста, монолог актрисы Лены Трониной, целый перкуссионный калейдоскоп и множество экспериментов с электроникой.

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Название пластинки Part Time Chaos Part Time Calmness (в пер. с англ. — «Частично хаос, частично спокойствие») как будто заранее настраивает на дуальное звучание. Однако в процессе прослушивания выясняется, что разложить эти треки по настроенческим и жанровым полочкам совсем не так просто. Иногда и вовсе могут возникнуть сложности с тем, чтобы понять, где заканчивается одна композиция и начинается другая. Если, конечно, вы не следите пристально за переходами по треклисту.

Например, гитарный лоу-фай, записанный в спальне музыканта, может переходить в будто подзависший, спотыкающийся ритм и дрожащий вокал, расходящийся по инструменталу, как круги по воде, а потом в танцевальную электронику с ретро-оттенками.

В калейдоскопической музыке Кито много скрытых сокровищ. Саксофон, вздохи, скретчи, слоеная перкуссия, состоящая как из более традиционных инструментов, так и имеющая в своем составе разнородные щелчки, прищелкивания и даже записи программ российского телевидения 2004-го года, — эти и многие другие нюансы, звуковые эффекты создают хаотичную и вместе с этим довольно гармоничную палитру пластинки.

Part Time Chaos Part Time Calmness очень кинематографичен. И дело не только в том, что у альбома есть Opening Titles и End Credits. На пластинке даже есть отсылки к вселенной Тарантино. Они заключены в монологе актрисы Лены Трониной, известной широкому зрителю по сериалам Happy End (2021-…) и «Аврора» (2022).

Вообще в альбоме довольно много гостей, причем из разных стран. Здесь есть шведский музыкант Адам Эвальд, финский саксофонист Джими Тенор, итальянцы Hard Ton, ну и куда без соотечественников в лице Celebrine, Mutafrukt и других артистов.

Сам Кито говорит о своей пластинке так: «Не знаю, что отражает этот альбом. Может, одиночество в мире, полном друзей. Но при этом не грустное, а просто спокойное. Эдакое спокойствие в хаосе. Поймал это настроение и захотел сделать фотокарточку».

Примечательно, что «напечатан» этот снимок в день рождения музыканта — сегодня Кито исполняется 39 лет (с чем мы его сердечно поздравляем!). Возможно, в таком контексте мысль про одиночество в мире, полном друзей, кому-то все же покажется бесконечно грустной, но тогда стоит вспомнить о том, что это вопрос восприятия и ценностей. Отыскать спокойствие в хаосе и найти баланс — большое счастье для многих и цель, к которой стремятся годами. Так что не будьте радикальны в своих суждениях и обязательно послушайте Part Time Chaos Part Time Calmness. Это будет лучший подарок для артиста.

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