Татьяна Плаксина призналась, что долго завидовала своей матери Любови Успенской

Певица Татьяна Плаксина, выступающая под псевдонимом PACHA TATI, рассказала о своих отношениях с матерью, звездой российского шансона Любовью Успенской. По ее словам, она «очень страдала» из-за зависти к успешной артистке.

Плаксину обижает, когда ее называют просто «дочь Успенской». Этим она поделилась в интервью для издания «Страсти».

Когда говорят «дочь Любови Успенской» — это немного задевает, потому что каждый человек — не просто дочь и не просто сын. И хотелось бы просто быть человеком со своими ценностями. Татьяна Плаксина певица

Сейчас PACHA TATI стремится к сольной карьере, хотя и продолжает выступать дуэтом с Успенской. При этом, как заявляет сама Плаксина, зависть к матери уже прошла, ведь она нашла свое место в жизни.

Ранее Любовь Успенская сказала, что не разрешит певице INSTASAMKA исполнять ее песни: «Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да».