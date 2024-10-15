Президент Молдавии Майя Санду встретилась в Кишиневе с певицей Лаймой Вайкуле и группой «Би-2». Об этом сообщает портал Unimedia.

«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир», — сказала Санду после выступлений музыкантов на концерте в честь Дня города.

В апреле 2024 года участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение паспортов граждан Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.

До этого бывший президент Молдавии заявил, что политика Майи Санду показывает, что она является «роботом с внешним управлением», которым командуют из США и ЕС. По его словам, «пульт», через который ею управляют, находится в Брюсселе, Вашингтоне и у Сороса.