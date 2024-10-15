Олег Газманов назвал убийство Игоря Талькова ужасным моментом в его жизни

Народный артист России Олег Газманов назвал убийство певца Игоря Талькова ужасным момент в его жизни. По его словам, следствие по делу об убийстве артиста нужно довести до конца, открыв людям правду, чтобы не плодить конспирологические теории.

"То, что пытаются все это до конца расследовать - это, конечно, очень важно. Для меня это был ужасный момент в жизни, когда практически на моих глаза это произошло. И народ должен знать, как все было на самом деле. Есть конспирологические слухи и заявления, но нужна правда. Поэтому следствие нужно довести до конца и объявить то, что нужно", - сказал он в беседе с ТАСС,

Об убийстве Игоря Талькова

Трагедия произошла 6 октября 1991 года в дворце спорта "Юбилейный". Помимо самого Талькова, в концерте также были задействованы Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, кабаре-дуэт "Академия", Михаил Муромов и другие. По версии следствия, 6 октября 1991 года в "Юбилейном" Шляфман как концертный директор Талькова, испытывая неприязнь к представителю другой артистки, Игорю Малахову, из-за очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение. В ходе расследования были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники "Юбилейного" и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия.

Расследование

10 октября правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета РФ провели допрос Шляфмана, фигуранту официально предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Признал ли фигурант свою вину в преступлениях, не уточняется. Материалы исполненного поручения правоохранительные органы Израиля направят в Петроградский суд Санкт-Петербурга, где процесс по делу Шляфмана в его отсутствие идет с июля этого года. На текущий момент состоялось шесть заседаний, на них допросили ряд сотрудников дворца спорта "Юбилейный", где проходил сборный концерт, во время которого был убит Тальков, нескольких артистов, зрителей, сотрудников скорой помощи и следственных органов, а также вдову музыканта Татьяну Талькову. Вдова рассказала, что ее мужу за несколько дней до последнего выступления начали поступать угрозы от неизвестных по телефону.