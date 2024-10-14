Газманов объяснил отказ ехать на фронт

Российский певец Олег Газманов на пресс-конференции, посвященной его новой концертной программе «Русский мир» и сольному концерту в Кремле, рассказал, что он не выступает на передовой, поскольку ему это запретили спецслужбы.

По словам музыканта, на концертах собралось бы большое количество людей, что опасно из-за применения противником беспилотников и других типов вооружения, передает корреспондент NEWS.ru.

«Мне нельзя туда ехать. Спецслужбы мне сказали, что «если ты своей жизнью не дорожишь, то подумай о том, что на твой концерт придут не 10 человек, и не 100 даже». И в свете последних вооружений, дронов и прочих моментов нельзя скапливать людей в одном месте в большом количестве», — сказал Газманов.

Исполнитель добавил, что он очень хотел бы выступить в зоне проведения СВО, но это «сейчас невозможно». Он также отметил, что в интернете очень много различных фейков и «раскачивания населения» по поводу его отказа ехать на передовую.

«Мой фронт — это мои новые песни. И я, кстати, — не буду говорить, откуда и куда, — летел на военном самолете, и там были офицеры, и я столько выслушал теплых слов о том, как помогают то, что я делаю, и моя позиция, мои песни. Меня это очень порадовало», — отметил Газманов.

Музыкант также анонсировал совместный концерт с артистами SHAMAN и Татьяной Куртуковой. При этом выступление состоится не в Москве. Газманов также пообещал исполнить новые песни.