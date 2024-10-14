38-летняя звезда «Фабрики звезд» впервые станет матерью

Бывшая участница музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», певица Корнелия Манго объявила, что ждет первенца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 38-летней артистки, они с супругом Богданом Дюрдем 10 лет мечтала завести ребенка. Врач посоветовала паре прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), однако муж певицы был против.

«Он был уверен в божьей милости и в том, что все получится естественно, а у меня в тот момент полетело женское здоровье. Я не могла поверить, что это может случиться, но у бога свои планы», — сказала исполнительница.

Ранее актриса Дарья Мельникова, известная по ролям в «Папиных дочках» и «Короле и Шуте», опубликовала фото с округлившимся животом, спровоцировав слухи о своей беременности.