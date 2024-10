Неизданные демо Джими Хендрикса выставлены на аукцион

Ранее не издававшиеся демозаписи американского гитариста Джими Хендрикса 1968 года будут проданы на аукционе Propstore 15 ноября.

© go.zvuk.com

Альтернативные семиминутные версии песен Up from the Skies, Ain’t No Telling, Little Miss Lover и Stone Free «сильно отличаются по звучанию и длине» от выпущенных треков, сообщает The Guardian. Ожидается, что одна кассета уйдет с молотка за 200 тысяч фунтов стерлингов.

Коллекцию продает Патрисия «Трикси» Салливан, работавшая личным помощником Майка Джеффри, менеджера Хендрикса, с 1966 по 1973 год. По ее словам, обнаруженные мастер-ленты «плотнее и ровнее» и в них больше гитары, чем в финальных композициях.

Среди других лотов: счета за химчистку, записка от лейбла с сообщением о выселении Джими из лондонской квартиры Ринго Старра, первый контракт рок-группы Jimi Hendrix Experience, маршруты туров, сведения о финансовых операциях и многое другое.

Ранее стало известно, что режиссер Бао Нгуйен снимет первый согласованный документальный фильм о музыканте.