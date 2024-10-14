Певица Светлана Лобода снялась топлес в музыкальном ролике на песню «Любовь до конца света». Поп-исполнительница выложила видео в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя Светлана Лобода позировала в золотых брюках и солнцезащитных очках. Певица также надела массивное золотое колье и браслеты. Артистка распустила волосы и отказалась от косметики. Исполнительница стояла на пирсе, прикрыв голую грудь руками.

© Соцсети

Интернет-пользователи принялись обсуждать откровенный ролик звезды.

Российский онлайн-кинотеатр попал на деньги из-за Лободы

«Светлана Сергеевна, кайф», «Королева», «Красота», «Как же это красиво!», «Какая великолепная съемка! Как это круто сделано!», «Я не понимаю, что нечего надеть? Меня отвлекает вульгарность, я не слышу песню», — писали в комментариях.

На прошлой неделе Светлана Лобода опубликовала фото, где продемонстрировала фигуру в черном полупрозрачном мини-платье с декольте, выполненном в технике кроше. При этом знаменитость решила не надевать бюстгальтер. Певица была запечатлена на фоне растительности с распущенными волосами и без косметики.