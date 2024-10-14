Иосиф Пригожин высмеял певицу Нюшу

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал артистов, берущих себе странные и негативные псевдонимы.

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В качестве примера он привел певицу Анну Шурочкину, известную как Нюша.

«Вы на сколько? Вы на время или на будущее? Я вот не представляю, что Нюшу в 70 лет будут называть Нюшей. Это же смешно. Нужно думать на будущее», — сказал муж певицы Валерии Пятому каналу.

Кроме того, он раскритиковал рэпера Илью Колосовского, выступающего под псевдонимом Травма. Пригожин признался, что не понимает моду на отрицательные псевдонимы, поскольку непонятно, как с такими именами можно приобрести славу.

«Персонаж «Травма». Я послушал, у меня травма сразу. Возможно, в молодости это прикольно. Псевдоним важен для артиста. А потом важно содержание. Как с таким отрицательным названием можно стать популярным?» — задался вопросом продюсер.

Пригожин также выступил против длинных названий, так как их сложно запоминать и выговаривать.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что новый альбом певицы Валерии станет последним в ее музыкальной карьере. По его словам, работать с соавторами и собирать новые песни стало очень сложно. Кроме того, у певицы очень большой репертуар, и многие хиты постоянно хотят слышать на сцене.