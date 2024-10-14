Певица Валерия в дерзком образе нарвалась на критику в Сети

56-летняя певица Валерия снялась в новом дерзком образе и нарвалась на критику в Сети. Артистка поделилась кадрами в личном блоге.

На опубликованном видео Валерия предстала в белом костюме, состоящем из кофты с капюшоном и вырезом на спине, а также широких штанов с разрезами на бедрах. Певица также надела цветные кроссовки. Знаменитость сделала яркий макияж и распустила волосы.

Пользователи Сети не оценили внешний вид артистки, посчитав его неуместным, и призвали Валерию «не позориться».

«Валерия, не позорьтесь. Это не Ваше», «Нет, не будем носить. Что попало», «Не по возрасту», «Интересно, но точно не для всех», «Ой, что-то не идет. Извините, конечно», «Кошмар», «Нет, Валерия. Вы всегда адекватная, порядочная. Не носите эту пошлость», — написали в комментариях под публикацией певицы.

Недавно Валерия удивила публику, появившись на мероприятии HiFi-стриминга Звук в откровенном наряде. Певица выбрала для выхода в свет коричневый костюм, состоящий из укороченного жакета и брюк. Внимание привлек прозрачный топ, который артистка надела под жакет. Знаменитость дополнила образ серебряным ожерельем и золотыми босоножками с острым мысом.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков жестко пошутил над внешностью Валерии.