Деми Мур рассказала о состоянии Брюса Уиллиса

В прошедшее воскресенье Деми Мур посетила Международный кинофестиваль в Хэмптоне, на котором была удостоена награды. На мероприятии актриса рассказала о состоянии бывшего мужа Брюса Уиллиса. «Крепкий орешек», как известно, страдает деменцией.

По словам Деми, пару дней назад она была в гостях у экс-супруга вместе с их общей внучкой Луэттой.

«Вы знаете, я уже говорил это раньше. Болезнь есть болезнь. И я думаю, это нужно глубоко принять. Сейчас он в стабильном состоянии», — цитирует Мур издание People.

Актриса добавила, что не надо держаться за прошлое: «Это проигрышная позиция». Пользователи Сети были растроганы словами Деми о бывшем супруге. Звездам удалось сохранить дружеские отношения после развода, что является редкостью, особенно для мира шоу-бизнеса.