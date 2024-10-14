«Не собираемся сдаваться»: как вдова Егора Зайцева спасает семейный бизнес

Вдова Егора Зайцева Екатерина Ромашкина рассказала, как спасает Дом моды вместе с семьей. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

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После смерти Егора Зайцева семейным делом руководит Екатерина Ромашкина. Вдова призналась, что продолжает вести бизнес вместе с родственниками. Так, недавно Екатерина запустила коллекцию, сделав акцент на клетке.

«Мы работаем и не собираемся сдаваться. В будущем будут новые коллекции. Мы все вместе работаем над тем, чтобы Дом моды развивался, чтобы люди видели: бренд жив!» — высказалась вдова Зайцева.

Несмотря на оптимистичный настрой Екатерины, друг Зайцева сомневается, что Дом моды выйдет на прежний уровень. По мнению Николая Головина, у вдовы не хватает профессионализма и опыта.