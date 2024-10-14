«Я все видела»: Агата Муцениеце оказалась в центре забастовки в Испании

После судов с Павлом Прилучным Агата Муцениеце отправилась на отдых в Испанию. В жаркую страну актриса полетела вместе с подругой Олесей. Первые дни в Мадриде звезда «Закрытой школы» наслаждалась прогулками и вкусной едой. Но накануне она побывала на настоящей забастовке.

© Passion.ru

В Мадриде отмечали национальный день Испании. В этот день актриса гуляла с подругой по центру города, наслаждалась яркими фейерверками. Но на следующий день Муцениеце увидела большое скопление людей.

35-летняя звезда оказалась на забастовке — люди собрались и что-то кричали. Но Агата не могла понять, из-за чего они протестуют. Позже выяснилось, что испанцы недовольны высокой арендной платой и ценами на жилье.

«Можно сказать, что Испания приняла, потому что я попала на какую-то забастовку. Посмотрите, сколько людей, там барабаны слышно. Я всё видела: салют, марафон, забастовка!» — объяснила актриса.

Недавно Агата Муцениеце и Павел Прилучный начали судебные разбирательства. Экс-супруги решают, с кем останется жить их общий сын Тимофей, который большую часть времени проводит с отцом.

Напомним, звезда «Мажора» рассказывал, что и раньше Тимофей много времени проводил с ним — они вместе ездили на съемки, ходили в театр, занимались спортом. Артист убежден, что это из-за общих «мужских интересов».