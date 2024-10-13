Киркоров заказал портрет из собственной одежды за два миллиона рублей

Филипп Киркоров заказал свой портрет за 2 миллиона рублей.

у художницы, работающей в нетрадиционной технике. Она выполнит портрет из одежды певца. Артист признался, что ему очень нравятся работы девушки. Это будет не первая его покупка - он уже приобрел у нее восемь картин за 4 миллиона рублей, пишет gazeta.ru.

Картина будет масштабной, размером два на два метра и весом около ста килограммов.

«Я ее покрываю всеми необходимыми материалами, чтобы она долго хранилась, там и защитные лаки, и сама краска, и шпаклевка достаточно долговечная. Все очень крепко», — поделилась художница.

Певец Филипп Киркоров за последние пару лет попал сразу в несколько скандалов. Самый масштабный был связан с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой, из-за которой он на время даже был отменен на российском ТВ. Однако сейчас артист вновь активно снимается и выступает на сцене, а гонорар его стартует от 4 млн рублей.