Королева призвала россиян беречь здоровье и не ходить к целителям

Наташа Королева призналась, что не доверяет людям, называющим себя целителями. Певица отметила, что сейчас происходит всплеск интереса к нетрадиционной медицине, но нечто подобное ее поколение уже переживало в 90-е годы. И сделало свои выводы, пишут NEWS.ru.

«Мы из 90-х – тогда тоже были модны целители. Мы знаем, что лучше ходить к традиционным докторам», – сказала Королева.

Звезда призвала всех следить за здоровьем и проходить ежегодные медицинские обследования. Она сама строго следует этому правилу.

«Мне 51 год. Ну, конечно, я забочусь о себе. Чтобы шкурка моя выглядела достойно!» – пошутила певица.

Напомним, единственный сын Наташи Королевой и Тарзана женился, праздник прошел в Санкт-Петербурге.

Не прошло и недели, как семья Наташи Королевой и Тарзана на всю страну в эфире федерального телеканала рассказала все, что могла, о свадьбе сына и его избраннице Мелиссе, как к родителям девушки нагрянули папарацци.

Певица была в ярости: