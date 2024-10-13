Королева призвала россиян беречь здоровье и не ходить к целителям
Наташа Королева призналась, что не доверяет людям, называющим себя целителями. Певица отметила, что сейчас происходит всплеск интереса к нетрадиционной медицине, но нечто подобное ее поколение уже переживало в 90-е годы. И сделало свои выводы, пишут NEWS.ru.
«Мы из 90-х – тогда тоже были модны целители. Мы знаем, что лучше ходить к традиционным докторам», – сказала Королева.
Звезда призвала всех следить за здоровьем и проходить ежегодные медицинские обследования. Она сама строго следует этому правилу.
«Мне 51 год. Ну, конечно, я забочусь о себе. Чтобы шкурка моя выглядела достойно!» – пошутила певица.
Напомним, единственный сын Наташи Королевой и Тарзана женился, праздник прошел в Санкт-Петербурге.
Не прошло и недели, как семья Наташи Королевой и Тарзана на всю страну в эфире федерального телеканала рассказала все, что могла, о свадьбе сына и его избраннице Мелиссе, как к родителям девушки нагрянули папарацци.
Певица была в ярости:
«Ребята, вы что, больные? У вас совсем все плохо с психикой? . Зачем вы лезете в жизнь простых людей, которые просто не готовы к публичному вниманию?! Прекратите это делать!» — заявила она.