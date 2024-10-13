На могиле Зайцева установили памятник

Невестка Вячеслава Зайцева, экс-модель Екатерина Ромашкина, будучи гостьей шоу НТВ «Ты не поверишь!» сообщила, что на могиле известного кутюрье появился памятник. Она организовала установку креста из белоснежного мрамора и композиции из гранита вместо ограды на Жегаловском кладбище в Подмосковье, пишет Экспресс Газета.

Егор Зайцев всего на год пережил своего знаменитого папу. Единственный сын модельера умер от онкологического заболевания. Могила Егора находится рядом с захоронением Вячеслава Михайловича. Там, по словам Ромашкиной, совсем скоро тоже установят надгробие.

Официального мероприятия, сопровождающего открытие памятника, Екатерина решила не устраивать.

«Мне кажется, сейчас это не очень уместно. Это что-то такое больше семейное и сакральное. Памятник действительно готов, он есть. Более того, практически готов абсолютно идентичный монумент Егору. Там будет такое красивое место, я надеюсь, паломничества, к этим двум великим художникам», — сказала Ромашкина.

Зайцев стал первым советским дизайнером, который был приглашен на Неделю моды в Париже. В 1980 году он получил международное признание за свои работы и был удостоен звания "Король русской моды", став тем, кто одевал самых влиятельных людей страны.