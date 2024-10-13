Под ведущей Первого канала Андреевой в прямом эфире сломался стул

Под ведущей новостей Первого канала Екатериной Андреевой сломался стул. На это обратило внимание агентство Ura.ru.

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Инцидент произошел во время прямого эфира 12 октября. В тот момент, когда стул, судя по всему, сломался, Андреева зачитывала новости. Отмечается, что ведущая не растерялась и продолжила вести регулярную программу «Время». .

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