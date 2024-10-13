Невестка Наташи Королевой рассказала, что познакомилась с сыном певицы у метро. Об этом стало известно из соцсетей.

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Мелисса Валынкина, которая недавно вышла замуж за сына Наташи Королевой Архипа рассказала историю знакомства с супругом. Оказалось, девушку позвали на вечеринку подруги, которые собирались рядом с метро. Там же оказался и молодой человек.

«Возле метро на Арбате. Нас позвали потусить общие друзья», — рассказала она.

Мелисса также ответила на вопрос подписчиков о том, когда ждать детей пары. На это девушка отшутилась, показав попугаев.

«Уже завели троих, пока хватит», — написала она.

Возлюбленная Архипа также рассказала, что Мелисса — ее настоящее имя, которое она выбрала сама, а не псевдоним, как думали многие.