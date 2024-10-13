Джеймс Блант станет Бланти МакБлантфейсом, если его дебютник займет первое место

Британский поп-певец Джеймс Блант раскрыл, какое имя выбрали для него фанаты. Ранее музыкант пообещал, что легально сменит имя и фамилию, если переиздание его дебютного альбома Back to Bedlam (2004) возглавит чарты.

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После этого музыкант обратился к подписчикам в соцсетях и попросил предложить различные варианты в комментариях. Фанаты предлагали Бланту переименоваться в Дивока Ориги, Джимми Сплиффа, Блеймса Джанта.

Больше всего лайков, а именно 33 тысячи, собрал вариант «Бланти МакБлантфейс». Как передает NME, увидев итоговый вариант, Джеймс Блант в шутку заявил, что «у людей нет воображения».

Не все подписчики остались довольны выбором музыканта. Многие отметили, что вариант Дивок Ориги также набрал много лайков и призвали Бланта восстановить справедливость. Примечательно, что такое имя носит бельгийский футболист, в разные годы игравший за такие клубы, как «Лилль», «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».

Само переиздание увидело свет 11 октября.

Ранее Блант заявил, что искусственный интеллект «унизил его».