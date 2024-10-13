Лепс рассказал, что  многие его родственники трагически погибли

Григорий Лепс в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1», рассказал, что у него не своей смертью ушла из жизни половина семьи. С его родственниками происходили различные трагические случаи, пишет «Московский Комсомолец».

«Все ушли из жизни не своей смертью, а трагически. Кто-то разбился на машине, кого-то сбил автомобиль, кого-то убили бандиты», - сказал Григорий Викторович.

Так, его отца Виктора Антоновича, который работал обвальщиком на Сочинском мясокомбинате, в 1986 году сбил автомобиль. Виктор ушел домой из ресторана, где певец тогда выступал. Лепс неделю искал отца по всем больницам, в итоге, он был найден в морге.

Однажды едва не погиб и сам Лепс. Он попал в больницу с панкреонекрозом. Тогда из 11 человек лежавших в палате, в живых осталось только двое. Народный артист РФ тогда на целый год прервал концертную деятельность.

Ранее Григорий Лепс открыто рассказал о сложных моментах своей личной жизни, которые привели к разрушению его брака с Анной Шаплыковой. Певец признался, что его собственное поведение стало причиной краха их отношений, которые длились почти два десятилетия. Он отметил, что «похоронил» брак своими изменами и до сих пор испытывает горечь от содеянного.