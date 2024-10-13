Премия «Золотой граммофон»: блеск и роскошь российской эстрады

На «Золотом граммофоне» ежегодно каждый исполнитель пытается сделать из своего номера грандиозное шоу, чтобы лишний раз доказать, что он достоин стоять на этой сцене. А зрителям это только в радость, поэтому авторитет премии и не падает. Вот и мы решили вспомнить, почему уже столько лет мы наблюдаем за этой церемонией награждения.

История музыкальной премии

Давным-давно, до того, как российская публика услышала песни Димы Билана и Полины Гагариной, а именно в декабре 1995 года, в эфире «Русского радио» вышла программа «Русская горка». В ней был представлен хит-парад, состоящий из 12 композиций, самых популярных среди слушателей. Так все и началось.

Первая церемония вручения наград прошла со всем размахом в Государственном Кремлевском Дворце 14 декабря 1996 года. Сразу же всем стало ясно, что это серьезная национальная музыкальная премия, а не хухры-мухры.

Несмотря на то что все шло хорошо, перемен было не избежать. 20 февраля 1999-го программу «Русская горка» официально закрыли. Но это и не было такой уж печальной новостью, ведь вместо нее в эфир стал выходить хит-парад «Золотой граммофон», который каждую неделю представлял 20 самых популярных треков, выбранных радиослушателями. Эта традиция сохранилась и до наших дней. «Золотой граммофон» тем и хорош, что сами люди определяют лучшие песни.

С 2003 года топ-10 песен «Золотого граммофона» можно было также услышать и в эфире Первого канала. Зрители голосовали за ту или иную песню в прямом эфире. И так было до декабря 2005 года. Потом вместо «Золотого граммофона» в эфире Первого канала появился хит-парад под названием «Высшая лига». Но не пугайтесь, «Золотой граммофон» никуда не ушел, просто остался только на «Русском радио». Как говорится, вернулся туда, откуда пришел.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Какое радио учредило премию «Золотой граммофон»

Народную музыкальную премию «Золотой граммофон» учредило «Русское радио» в 1996 году. С того момента церемония награждения проходила в конце каждого года.

Список лауреатов премии

Чтобы стать лауреатом премии «Золотой граммофон», нужно, во-первых, написать хороший трек на русском языке, во-вторых, хотя бы один раз занять первое место в еженедельном хит-параде. До 2022 года условия были другие — надо было продержаться в хит-параде более 20 недель.

В любом случае получить золотой граммофон всегда было очень и очень сложно, поэтому это так почетно.

Первый артист по количеству выигранных статуэток — это Филипп Киркоров, у которого на счету 24 граммофона. Следом за ним идет Николай Басков, становившийся лауреатом премии 21 раз. Никто из этой пары пока не собирается уходить из гонки за звание главного короля российской поп-музыки, поэтому количество их наград с большой вероятностью будет еще расти.

Если вы вдруг забыли главные хиты этих исполнителей, то ничего страшного. Вы всегда можете послушать самые популярные треки любимых звезд в Звуке.

Отдельная полочка для золотых граммофонов наверняка также есть у Валерия Меладзе, Григория Лепса, Валерии, Кристины Орбакайте, коллектива «Любэ», Софии Ротару, Ани Лорак, Дмитрия Маликова, Веры Брежневой, Леонида Агутина, группы «ВИА Гра», Димы Билана и Полины Гагариной.

Ведущие

«Золотой граммофон» — это все-таки шоу, которое нужно умело вести: где-то шутку вставить, где-то постоять в красивом наряде. С этой задачей всегда прекрасно справлялись представители российского шоу-бизнеса. Так, ведущими церемонии награждения в разные годы становились Филипп Киркоров, Дмитрий Хрусталев, Гарик Мартиросян, Павел Воля и другие. Чаще всего на сцене можно было увидеть Ивана Урганта, Сергея Светлакова и Дмитрия Нагиева.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Награда

Награда представляет собой, только не удивляйтесь, небольшой золотой граммофон, установленный на платформе из оптического стекла с лазерной гравировкой.

Можно сказать, что заветная статуэтка действительно драгоценная, ведь она состоит из серебра и золота. Только подумайте, сколько богатств хранится у Киркорова и Баскова на полках.

Организаторы

Организаторами премии «Золотой граммофон» являются «Русское радио» и «Русская медиагруппа», в состав которой и входит радиостанция.

Хиты на премии «Золотой граммофон»

Свет, подтанцовка, костюмы, декорации — на «Золотом граммофоне» не принято мелочиться. Мы выбрали несколько выступлений, по которым вы сможете представить примерный масштаб ежегодных шоу.

Натали — О, Боже, какой мужчина! (2013)

Этим треком Натали открывала церемонию награждения в 2013 году. Большую часть номера все зрители просто наслаждались выступлением певицы, но в конце многие, скорее всего, ахнули от удивления. Ведь тогда появилась невероятно огромная надувная фигура мужчины, которая будто даже не смогла полностью поместиться на сцене Кремлевского Дворца.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елка — Прованс (2011)

Да, это та самая песня Елки, начинающаяся со строчки «Уютное кафе». Несмотря на то что мы часто вспоминали трек «Прованс» в последнее время, впервые он завоевал популярность у слушателей еще в начале десятых годов. Для композиции, вдохновленной путешествиями, прямо во время выступления собрали биплан почти в настоящем размере. Правда, улететь на нем из Кремлевского Дворца не было возможности.

Ани Лорак — Забирай рай (2013)

В мрачной песне о расставании «Забирай рай» поется о сильной женщине, которая может вовремя отказаться от дорогого ей человека. Видимо, такую женскую мощь и хотела показать во время своего выступления Ани Лорак, воспарившая над сценой. Главной изюминкой номера стало ее платье, имитирующее распустившуюся розу.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Николай Басков — Странник (2012)

Ни одно выступление Николая Баскова на «Золотом граммофоне» не обходилось без своеобразного костюма. Для песни «Странник» на «Золотом граммофоне» Басков надел на себя наряд древнеримского императора. Блеск, золото, роскошь — все эти слова описывают номер Николая.

На сцене «Золотого граммофона» за всю историю существования премии было представлено несколько сотен хитов. Мы выбрали лучшие песни со всех церемоний награждений, от трека «Крошка моя» группы «Руки Вверх!», который уже успели перепеть молодые артисты, до «Царицы» от одной из самых популярных певиц современности ANNA ASTI, и собрали их в плейлист. Он вам точно поможет, если вы хотите поностальгировать и вспомнить, какие композиции вы слушали без перерыва в нулевые и десятые.

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