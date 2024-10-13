Бурак Озчивит рассчитывает вновь сняться в российском фильме

Актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", после съемок в "Елках 11" рассчитывает вновь сняться в российском фильме, но надеется на большую роль. Об этом артист рассказал ТАСС.

В сентябре Озчивит выступил в Сочи, 9 октября состоялся его концерт в Санкт-Петербурге. Московское выступление, которое должно было пройти 10 октября, перенесено на февраль 2025 года из-за изменения графика артиста. Как сказали ТАСС ранее в пресс-службе агентства Moscow Nights, концерт пройдет в Кремлевском дворце. Озчивит приедет в Россию для участия в концертах "Музыка турецких сериалов".

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В августе актер сыграл в российской кинокартине "Елки 11". "Когда мне предложили сняться в этом фильме, я сразу согласился, - рассказал Озчивит. - Россия - наш сосед, я восхищаюсь культурой и искусством этой страны, поэтому был рад принять предложение. Но из-за своего плотного графика я не смог вырваться надолго, у меня совсем небольшая роль. Очень надеюсь, что этот раз не будет последним, и следующая роль будет серьезнее".

Он не исключил, что следующая работа с российскими кинематографистами может случиться и в Турции. "Возможно, что-то даже получится снять у меня на Родине", - добавил актер. Он считает, что съемочный процесс в России в целом примерно такой же, как и в Турции: режиссер говорит - актер исполняет. "Тем не менее, есть то, чем турецкий кинематограф отличается, - отметил Озчивит. - Во время съемок мы, актеры, работаем по шесть дней в неделю, съемки могут длиться бесконечно долго, с раннего утра до поздней ночи. Например, последние четыре ночи я спал буквально по несколько часов в сутки. Это колоссальная нагрузка, как физическая, так и моральная, зато никто, наверное, не снимает кино так же быстро, как это делаем мы".

При этом артист рассказал, что не слишком хорошо знаком с российским кино.

"Я даже фильмы, в которых снимаюсь сам, не всегда успеваю посмотреть или досмотреть до конца, - пошутил он. - В свой единственный выходной я стараюсь больше времени проводить с семьей и детьми. Это самое главное в моей жизни".

В России артиста прежде всего знают по роли османского командира Бали-бея в сериале "Великолепный век", но оказалось, что это не самая любимая его роль. "Наверное, одна из самых любимых моих ролей - это Кемаль из сериала "Черная любовь", - признался Озчивит. - Я очень глубоко вжился в эту роль, но это был непростой эмоциональный опыт". Сейчас артист работает над сериалом "Основание: Осман". "Съемки длятся уже шесть лет, и они не останавливаются, - продолжил он. - Сериал смотрят по всему миру, но только туристы из России приезжают специально на съемочную площадку и удивляются, какое это в реальности сложное дело - игра".

Отвечая на вопрос, готов ли он поучаствовать и в театральных проектах, Озчивит отметил, что не исключает такой возможности. "Я открыт к новым предложениям, - сказал он. - Не исключаю, что когда-нибудь найду время и на театр. Сейчас его нет, но, возможно, когда-нибудь ситуация изменится". Для российской публики знакомство с Озчивитом началось с сериала "Великолепный век", где он сыграл османского командира Малкочоглу Бали-бея. Однако пиковой популярности актер достиг с выходом на экраны сериала "Черная любовь". Сериал получил премию Emmy в номинации "Лучшая теленовелла года", транслировался в 110 странах и был переведен на 50 языков.