Митя Фомин заявил, что всем музыкантам нужно отдыхать

Российский поп-исполнитель Митя Фомин, известный также как бывший солист группы HiFi, высказался о важности отдыха для артистов. По словам певца, это необходимо, чтобы музыканты могли «приходить в себя, напитываться вдохновением, переключать на что-то другое свою деятельность».

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Фомин подчеркнул, что артисты — не железные, и им необходимо чувствовать в себе силы, чтобы продолжать дарить эмоции поклонникам. В беседе с НСН певец отметил, что если музыкант не будет отдыхать и восстанавливать силы, то и «отдавать будет нечего».

В прошлом году Фомин заявил, что творческое развитие Клавы Коки вызывает в нем любопытство.